Как будут определять необходимость вакцинации от коронавируса

Как сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, концентрация антител у пациента позволит спланировать вакцинацию против COVID-19.
Высокий титр (концентрация) антител будет свидетельствовать об отсутствии необходимости прохождения вакцинации, пояснил специалист в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
В первую очередь, вакцинировать будут тех, кто находится в группе риска. Это врачи, таксисты, кассиры, волонтеры, те, кто контактирует с большим количеством людей.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 16 мая, рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса нового типа.