Как будут определять необходимость вакцинации от коронавируса

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17 мая 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com, вакцинация

Как сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, концентрация антител у пациента позволит спланировать вакцинацию против COVID-19.

Высокий титр (концентрация) антител будет свидетельствовать об отсутствии необходимости прохождения вакцинации, пояснил специалист в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

В первую очередь, вакцинировать будут тех, кто находится в группе риска. Это врачи, таксисты, кассиры, волонтеры, те, кто контактирует с большим количеством людей.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 16 мая, рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса нового типа.