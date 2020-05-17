Помпео вспомнил о сотрудничестве между Россией и Америкой

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17 мая 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Майк Помпео. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео напомнил о том, как Москва и Вашингтон сотрудничали в то время, когда он занимал пост директора Центрального разведывательного управления.

«Я работал с русскими с тех пор, как стал директором ЦРУ. Есть сферы, в которых наши страны могут работать вместе, я тесно работал с ними, когда нужно было сорвать террористические заговоры», - сказал Помпео.

Он отметил, что русские помогали спасать жизни американцев и предоставляли необходимую информацию. При этом США помогли расстроить платы террористов в Санкт-Петербурге.

Ранее Помпео прокомментировал поставки нефти из Соединенных Штатов в Белоруссию.