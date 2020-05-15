Майк Помпео прокомментировал поставки нефти из Соединенных Штатов в Белоруссию

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15 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что первая партия американской нефти будет отправлена в Белоруссию на этой неделе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Помпео, поставки укрепят белорусский суверенитет и независимость, а также таким образом покажут, что Соединенные Штаты «выполняют взятые на себя в феврале обязательства». США настоятельно призывают Белоруссию «продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО».

Как отметил госсекретарь, «конкурентная сделка» была заключена при участии американских компаний United Energy Trading, Getka и их партнёра из Польши UNIMOT.