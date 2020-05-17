Во Франции теперь церковные службы проходят на автомобилях

Прихожане на автомобилях собралось на парковке перед конгресс-центром «Капитоль» в коммуне Шалон-ан-Шампань во Франции. Инициатором такого богослужения стал епископ Франсуа Туве.
По его словам, такая церковная служба в автомобилях, которая проводится впервые во Франции, является не просто восстановлением жизни церкви, "это настоящая месса".
Проповедь велась со специальной сцены, которую установили на парковке. Организаторы предупредили прихожан, что в одном салоне автомобиля должны быть только члены одной семьи, которые проживают совместно. Также в машине должно находиться антибактериальное средство . Во время причастия верующие обрабатывали руки, после чего священнослужители в масках и перчатках проходили вдоль парковки и раздавали просфору. Те, кто желал причаститься, должны были включить аварийку на своем авто.
Священник РПЦ заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из "заповедей Бога".