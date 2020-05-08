Священник РПЦ заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из «заповедей Бога»

Церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев в пятницу, 8 мая, заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из "заповедей Бога".

Священник, комментируя меры самоизоляции с точки зрения церковных канонов, подчеркнул, что о карантине, в частности, говорится в 13-й главе ветхозаветной книги "Левит".

Олег Стеняев также ответил на вопрос о возможности прекращения всех богослужений при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки в мире. По его словам, "у христиан нет завязки на помещении", поэтому таинства можно совершать где угодно.

Церковный миссионер также заявил, что Иисус Христос признавал закон о карантине и сам исполнял его.