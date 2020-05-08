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Священник РПЦ заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из «заповедей Бога»

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Священник РПЦ заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из «заповедей Бога»
прихожанка в маске, Zamir Usmanov/Global Look Press
Церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев в пятницу, 8 мая, заявил, что карантин упоминается в Библии и является одной из "заповедей Бога".
 
Священник, комментируя меры самоизоляции с точки зрения церковных канонов, подчеркнул, что о карантине, в частности, говорится в 13-й главе ветхозаветной книги "Левит".
 
Олег Стеняев также ответил на вопрос о возможности прекращения всех богослужений при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки в мире. По его словам, "у христиан нет завязки на помещении", поэтому таинства можно совершать где угодно.
 
Церковный миссионер также заявил, что Иисус Христос признавал закон о карантине и сам исполнял его.
ЕТ

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