В комиссии РПЦ по вопросам семьи предложили на время пандемии запретить аборты

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3 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

На время пандемии коронавируса в России стоит ввести мораторий на аборты. Такое предложение высказал ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

«Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — приводит слова священнослужителя РИА "Новости".

Однако многие уверены, что церковь под предлогом пандлемии старается протащить один из своих главных постулатов - запрет на аборты, но церковь не имеет права вмешиваться в светскую жизнь.

"Может вообще секс на время пандемии запретить?", "Средневековье какое-то! Ведь подпольно начнут делать, а это еще хуже", "А давайте на время пандемии запретим любые пожертвования в пользу РПЦ. Пусть эти деньги идут врачам", - выдвинули в Сети встречное предложение.