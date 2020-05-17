В Чехии признали отсутствие доказательств о том, что россиянин мог провезти в страну яд

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17 мая 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Чехии. Фото: pixabay.com

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что у спецслужб нет доказательств того, что россиянин с диппаспортом мог ввести в страну яд с целью отравить местных политиков.

Гамачек отметил, что процесс высылки дипломата из страны требует неоспоримых доказательств, которых в Чехии не имеют. «Вы можете его выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», - сказал первый вице-премьер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Прагу приехал россиянин с российским диппаспортом, который якобы готовил отравление трех политиков.