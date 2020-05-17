Хакеры раскрыли часть якобы компрометирующей Дональда Трампа информации

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17 мая 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Журнал Forbes сообщил на своем сайте о том, что хакеры раскрыли часть сведений, которые якобы способны помешать действующему главе США Дональду Трампу переизбраться в ноябре этого года на второй срок.

Группа интернет-мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. Злоумышленники потребовали выплату в размере $42 млн в Bitcoin или Monero. Они также вымогали 21 млн долларов за документы, которые компрометируют Леди Гагу, Мадонну, Мэрайю Кэри, группу U2 и других артистов.

ФБР классифицирует их действия как акт международного терроризма.

Как пишет Forbes, представителям адвокатской фирмы передали ссылки на зашифрованные файлы, где размещена часть компрометирующих сведений, а также пароли доступа. В частности, там 169 посланий, отправленных по электронной почте. В них упоминается Трамп, но, по утверждению издания, в них нет компромата на американского лидера.