Обменянных в Сирии пленников направили на карантин из-за коронавируса

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16 мая 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

фото: pixabay.com

В Сирии произошел обмен пленными между официальным Дамаском и представителями вооруженной оппозиции. Агентство «Анадолу» рассказало, куда они отправились после возвращения домой.

Обмен происходил в окрестностях Дарет Иззе. Это на запад от города Алеппо, который находится на территории Идлибской зоны.

Официальный Дамаск вернул четырех плеников. Партнеры по обмену отдали сирийцам двоих.

После возвращения домой, сирийцев направили на карантин. Там они должны будут провести 14 дней. Эти меры связаны с антикоронавирусными мероприятиями.

Как выглядит плен в Идлибе уже было показано ранее. Репортер Фарук Шами опубликовал соответствующее видео.