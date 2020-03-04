Все новости >>

//В мире 13+

Репортер из Идлиба показал, как выглядит плен

, 18:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: видео из телеграм

Репортер из Идлиба показал, как выглядит плен
скриншоты видео плена

Журналист Фарук Шами опубликовал видео, на котором показаны пленные военнослужащие армии официального Дамаска.

Судя по описанию, на видео запечатлены армейцы, захваченные накануне. Где именно они содержатся - неизвестно. В кадре видно, что их поместили в комнату с открытыми окнами.

«Вчерашние пленные асадиты в руках бойцов сирийского сопротивления в Даръа», — пояснил Фарук Шами в описании к видео и добавил постскриптум: «Пленные поют: О, Хафиз (отец Башара Асада)! Да проклянет Аллах твою душу!»

Пленные действительно, поют песню на арабском языке.

Сейчас в сирийской провинции Идлиб развернулись ожесточенные бои. Повстанцы штурмуют позиции армии Башара Асада. Накануне Фарук Шами показал, как выглядит мобильная группа ПВО. Кроме того, он опубликовал фото города Саракиб после боев.

Иллюстрациями стали скриншоты видео. Автор снимал его в вертикальном режиме.

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…