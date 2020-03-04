Репортер из Идлиба показал, как выглядит плен

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4 марта 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: видео из телеграм

скриншоты видео плена

Журналист Фарук Шами опубликовал видео, на котором показаны пленные военнослужащие армии официального Дамаска.

Судя по описанию, на видео запечатлены армейцы, захваченные накануне. Где именно они содержатся - неизвестно. В кадре видно, что их поместили в комнату с открытыми окнами.

«Вчерашние пленные асадиты в руках бойцов сирийского сопротивления в Даръа», — пояснил Фарук Шами в описании к видео и добавил постскриптум: «Пленные поют: О, Хафиз (отец Башара Асада)! Да проклянет Аллах твою душу!»

Пленные действительно, поют песню на арабском языке.

Сейчас в сирийской провинции Идлиб развернулись ожесточенные бои. Повстанцы штурмуют позиции армии Башара Асада. Накануне Фарук Шами показал, как выглядит мобильная группа ПВО. Кроме того, он опубликовал фото города Саракиб после боев.

Иллюстрациями стали скриншоты видео. Автор снимал его в вертикальном режиме.