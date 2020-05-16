Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

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16 мая 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Christophe Gateau / globallookpress.com, Киев

Украинская сторона на следующем заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 27 мая представит участникам переговоров своих представителей неподконтрольных правительству Киева территорий.

Группа представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласована властями Украины, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак. Эти люди должны не иметь отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, и они «не убивали» украинских военных, подчеркнул Ермак, сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского.

Ермак сообщил, что в скором времени осуществит визит в Берлин вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, "где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов".