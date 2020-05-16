Запуск на орбиту секретного космического корабля ВВС США отложен

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16 мая 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

United Launch Alliance/ZUMAPRESS.com

Намеченный на субботу, 16 мая запуск ракеты-носителя Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B отложили во Флориде из-за плохой погоды. Следующая попытка запуска запланирована в воскресенье.

Проект курирует спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit. Большая часть полезной нагрузки каждой миссии засекречена.

В ходе тестового полета на борту X-37B пройдут несколько экспериментов, в том числе два в интересах NASA: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.

X-37B имеет взлётную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 метра в длину и 2,9 метра в высоту. Размах его треугольных крыльев составляет 4,5 метра. На его борту находятся солнечные батареи, которые будут развёрнуты на орбите. Аппарат действует в автоматическом режиме.

Военно-воздушные силы США располагают парком из двух космических кораблей X-37B, которые уже выполнили несколько космических полетов. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

В субботу должна была стартовать первая миссия X-37B, выполняемая космическими силами США, хотя общий контроль над программой X-37B и владение транспортными средствами остается за ВВС.

Гражданин Нидерландов выложил в Twitter фото секретного мини-шаттла ВВС США X-37B. Мужчине удалось заснять космический челнок при помощи сети любителей-наблюдателей за спутниками.