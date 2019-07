Секретный космический шаттл США снял на камеру житель Нидерландов

Гражданин Нидерландов выложил в Twitter фото секретного мини-шаттла ВВС США X-37B. Мужчине удалось заснять космический челнок при помощи сети любителей-наблюдателей за спутниками.

"Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите", - цитирует его РИА Новости.

Ральф Ванденберг отметил, что смог снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей-наблюдателей за спутниками, поскольку тот сманеврировал на другую орбиту. Снимки были сделаны 30 июня и 2 июля.

"Наконец-то фото, показывающее мини-шаттл, на снимке лишь часть от реального размера корабля. Как бы то ни было, оно превзошло мои ожидания, на нем можно разглядеть нос, хвост и даже больше", – написал он.

Напомним, этот аппарат был разработан в корпорации Boeing. Данные по нему строго засекречены, однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что подобные аппараты способны перевозить оружие.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Shuttle. https://t.co/r7zqATUpN4 @SPACEdotcom @planet4589 @Marco_Langbroek @Astroguyz @govertschilling @phi48 @Sterne_Weltraum pic.twitter.com/a5RvgnHPFB