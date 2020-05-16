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В Китае случилось ДТП с участием автобуса, погибли шесть человек

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Китае случилось ДТП с участием автобуса, погибли шесть человек
салон автобуса, pixabay.com

В субботу, 16 мая, в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В ходе этой аварии погибли шесть человек.

В полиции уточнили, что транспортное средство, в салоне которого находились 36 человек, снесло ограждение скоростной трассы, выехало на полосу встречного движения и перевернулось. Шестеро граждан погибли, а 30 пациентов были доставлены в больницу.

Точная причина и обстоятельства ДТП в Китае устанавливаются специалистами.

ЕТ
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