В Китае случилось ДТП с участием автобуса, погибли шесть человек

В субботу, 16 мая, в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В ходе этой аварии погибли шесть человек.

В полиции уточнили, что транспортное средство, в салоне которого находились 36 человек, снесло ограждение скоростной трассы, выехало на полосу встречного движения и перевернулось. Шестеро граждан погибли, а 30 пациентов были доставлены в больницу.

Точная причина и обстоятельства ДТП в Китае устанавливаются специалистами.