В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения COVID-19

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16 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие сутки зарегистрировали 25 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В минувшую пятницу было выявлено 27 368 случаев заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах.

Уточняется, что жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа стали 1 632 пациента, днем ранее этот показатель составлял 1 779.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом нового типа заразились в США более 1 443 397 человек, умерли 87 568 инфицированных.