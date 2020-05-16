В Испании за сутки от коронавируса скончались 102 человека

На территории Испании за минувшие сутки скончались 102 человека, у которых был диагностирован коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу в минздраве королевства.

Данный показатель смертности является минимальным в Испании с середины марта. В минувшую пятницу было объявлено о 138 умерших в стране.

Отметим также, что антирекорд по смертности был зарегистрирован на испанской территории 1 апреля, когда за 24 часа скончались 950 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии в Испании достигло 27 563.