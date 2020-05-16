Круизный лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию

Согласно последней информации, судно направилось в Малайзию, однако официальных данных о маршруте Diamond Princess не поступало. Известно, что круизы с участием этого корабля приостановлены до октября 2020 года.

Напомним, лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин КНР, у которого выявили COVID-19. 25 января мужчина сошел на берег в Гонконге. На борту судна, где находились почти 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в частности 24 гражданина РФ, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. За этот период на корабле зарегистрировали 712 зараженных. Скончались 13 человек.