В Камбодже выздоровели все пациенты с коронавирусной инфекцией

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16 мая 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В Камбодже выздоровели все граждане, заразившиеся коронавирусом нового типа с начала пандемии. Последний пациент уже выписался из больницы, сообщило сегодня министерство здравоохранения страны.

Общее количество инфицированных в Камбодже составило 122 человека. Накануне в стране остался только один пациент с COVID-19. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции в стране, несмотря на отсутствие зараженных, пока остаются в силе. Более того, власти Камбоджи рассматривают возможность продления работы общеобразовательных школ только в онлайн и телевизионном режиме до ноября.