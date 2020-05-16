В Санкт-Петербурге скончался врач, заразившийся COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГКБ №31

стетоскоп, pixabay.com

Утром в субботу, 16 мая, стало известно, что из жизни ушел заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило, который ранее заболел COVID-19.

Согласно последней информации, Виктор Парафило скончался в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В Городской клинической больнице Санкт-Петербурга №31 отметили, что врач безошибочно определял у пациентов малейшие проявления коронавируса нового типа, своевременно назначал людям необходимое лечение и спасал их жизни.