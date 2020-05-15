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РФ и Турция достигли договоренности о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

РФ и Турция достигли договоренности о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков
рукопожатие, pixabay.com

В пятницу, 15 мая, стало известно, что Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений на двустороннее сообщение между странами для автомобильных перевозчиков. Об этом сообщает Минтранс РФ.

В ведомстве уточнили, что Москва и Анкара позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания водителей в России и Турции во время двусторонних перевозок.

Кроме того, между странами была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится на транзит автоперевозчикам из РФ и Турции.

ЕТ

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