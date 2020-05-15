Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Нигерии появилась новая неизвестная смертоносная болезнь

, 19:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

В Нигерии появилась новая неизвестная смертоносная болезнь
фото: pixabay.com

Нигерийцев выкашивает неизвестная болезнь. Об этом сообщило агентство Анадолу.

За три дня в нигерийском штате Кано умерли около 150 человек. В штате Джигава за 10 дней скончались 100 человек, в Баучи в самом начале этого месяца — 150. А в Йобе — 471 человек.

Врачи ставят диагноз «недиагностируемое заболевание». В числе умерших представители элиты: ученые, политики, врачи и предприниматели.

Местные СМИ активно выдвигают версию коронавируса. Однако из-за отсутствия тестов на COVID-19, точно это сказать никто не может. По последним данным в мире коронавирусом заразились больше 4,5 миллионов человек. Нигерия не входит в число лидеров. Но там, вроде как, диагностировать болезнь научились. Согласно статистике в Нигерии заразились 5162 человека. Умерших от COVID-19 насчитали 167 человек.

Общество

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, заявила, что нынешний этап заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России можно считать плато.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью