В Нигерии появилась новая неизвестная смертоносная болезнь

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15 мая 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

фото: pixabay.com

Нигерийцев выкашивает неизвестная болезнь. Об этом сообщило агентство Анадолу.

За три дня в нигерийском штате Кано умерли около 150 человек. В штате Джигава за 10 дней скончались 100 человек, в Баучи в самом начале этого месяца — 150. А в Йобе — 471 человек.

Врачи ставят диагноз «недиагностируемое заболевание». В числе умерших представители элиты: ученые, политики, врачи и предприниматели.

Местные СМИ активно выдвигают версию коронавируса. Однако из-за отсутствия тестов на COVID-19, точно это сказать никто не может. По последним данным в мире коронавирусом заразились больше 4,5 миллионов человек. Нигерия не входит в число лидеров. Но там, вроде как, диагностировать болезнь научились. Согласно статистике в Нигерии заразились 5162 человека. Умерших от COVID-19 насчитали 167 человек.