Карантинные меры продлены в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение продлить карантинные меры в городе Нью-Йорк до 13 июня. Подчеркивается также, что в пяти регионах штата с сегодняшнего дня вводятся послабления.
Уточняется, что в настоящий момент в штате Нью-Йорк остается наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Эндрю Куомо отметил, что в пяти регионах штата в пятницу начинается реализация первой фазы возобновления работы предприятий и учреждений. Приоритет будет отдан сельскохозяйственным, производственным, строительным и оптовым организациям. Ограничения ослабят в сферах лесного хозяйства, рыболовства и охоты.