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Карантинные меры продлены в Нью-Йорке

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Карантинные меры продлены в Нью-Йорке
Нью-Йорк, pixabay.com

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение продлить карантинные меры в городе Нью-Йорк до 13 июня. Подчеркивается также, что в пяти регионах штата с сегодняшнего дня вводятся послабления.

Уточняется, что в настоящий момент в штате Нью-Йорк остается наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Эндрю Куомо отметил, что в пяти регионах штата в пятницу начинается реализация первой фазы возобновления работы предприятий и учреждений. Приоритет будет отдан сельскохозяйственным, производственным, строительным и оптовым организациям. Ограничения ослабят в сферах лесного хозяйства, рыболовства и охоты.

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