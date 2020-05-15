Карантинные меры продлены в Нью-Йорке

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15 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Нью-Йорк, pixabay.com

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение продлить карантинные меры в городе Нью-Йорк до 13 июня. Подчеркивается также, что в пяти регионах штата с сегодняшнего дня вводятся послабления.

Уточняется, что в настоящий момент в штате Нью-Йорк остается наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Эндрю Куомо отметил, что в пяти регионах штата в пятницу начинается реализация первой фазы возобновления работы предприятий и учреждений. Приоритет будет отдан сельскохозяйственным, производственным, строительным и оптовым организациям. Ограничения ослабят в сферах лесного хозяйства, рыболовства и охоты.