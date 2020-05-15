В Словении решили, что эпидемия коронавируса закончилась

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15 мая 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дезинфекция. Фото: pixabay.com

Власти Словении решили, что эпидемия коронавируса в стране подошла к концу. «Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения», - сказано в заявлении.

Отмечается, что за все время пандемии в стране было проведено более 66 тысяч тестов на COVID-19, болезнь оказалась диагностирована у 1465 пациентов. Число погибших от коронавируса достигло 103 человек.

Отмечается, что вместе с объявлением о конце эпидемии власти Словении заявили о возможности открытия границ с Австрией, Венгрией и Италией. Также определяется несколько мер безопасности, связанных с посещением страны иностранцами. С 18 мая разрешено открытие торговых точек, включая гостиницы, рестораны и ТЦ.