Врач из США назвала три основные проблемы в американской системе здравоохранения

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15 мая 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Больница. Фото: pixabay.com

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия коронавируса показала три основных проблемы в системе здравоохранения Соединенных Штатов.

«Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли», - заявила специалист с 17-летним стажем.

Она добавила, что изначально вместо организации массовых тестирований на COVID-19 и обеспечении больниц нужным оборудованием компании начали искать возможность получить прибыль.