Врач из США назвала три основные проблемы в американской системе здравоохранения

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия коронавируса показала три основных проблемы в системе здравоохранения Соединенных Штатов.
«Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли», - заявила специалист с 17-летним стажем.
Она добавила, что изначально вместо организации массовых тестирований на COVID-19 и обеспечении больниц нужным оборудованием компании начали искать возможность получить прибыль.