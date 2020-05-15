Симоньян рассказала о разнице в системе здравоохранения в России и США

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15 мая 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Маргарита Симоньян. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Маргарита Симоньян сравнила систему здравоохранения в России и в Соединенных Штатах. Журналистка проанализировала подходы к лечению коронавируса в двух странах.

Симоньян рассказала историю о медсестре из США, которая на 30 неделе беременности заразилась коронавирусом и осталась лечиться дома, поскольку «никому не рекомендуется обращаться к врачам». «У нас совсем другой подход. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую"», - подчеркнула журналистка.

Также она отметила, что в Америке многие не могут себе позволить помощь медиков. Симоньян добавила, что там нет массовой медицины, как в России, зато врачебная помощь для обеспеченных людей «блистательна». Журналист напомнила, что в России к врачу может обратиться любой нуждающийся.