Маргарита Симоньян раскрыла данные о переболевших COVID-19 сотрудниках телеканала RT

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29 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала пост, посвященный результатам теста на антитела к коронавирусу, проведенного у сотрудников ее компании.

По словам Симоньян, сотрудники телеканала одними из первых в России прошли массовый тест на антитела к вирусу нового типа.

«Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И вот именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел. Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО. Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ", - сообщает главред RT.

Симоньян утверждает, что с самого начала эпидемии руководством телеканала предпринимались беспрецедентные меры предосторожности: «Мы отменили все командировки, все, даже частные, выезды сотрудников за границу, минимизировали количество съемок, отправили на удаленку всех, кто не должен физически находиться в аппаратных и студиях, постоянно тестировали сотрудников, изолировали не только тех, у кого мазок показал ковид, но и всех с клиническими проявлениями ОРВИ и тех, кто контактировал с ними».

«Я прошу специалистов прокомментировать эти наши цифры, объяснить нам, что это значит. Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом - значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать? Дайте нам ответы, пожалуйста», - написала Симоньян.