Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии обращаются за помощью к российскому посольству в США

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии обращаются за помощью к российскому посольству в США
Самолет. Фото: pixabay.com

Оставшиеся в США из-за пандемии коронавируса граждане Белоруссии, Казахстана и Украины просят российское посольство в Америке помочь им вернуться к семьям. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что российские авиакомпании продолжают вывозить россиян из Соединенных Штатов. Но кроме граждан России домой хотят вернуться украинцы, белорусы и казахи. Дипломат подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», - рассказал Антонов.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью