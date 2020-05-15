Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии обращаются за помощью к российскому посольству в США

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15 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет. Фото: pixabay.com

Оставшиеся в США из-за пандемии коронавируса граждане Белоруссии, Казахстана и Украины просят российское посольство в Америке помочь им вернуться к семьям. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что российские авиакомпании продолжают вывозить россиян из Соединенных Штатов. Но кроме граждан России домой хотят вернуться украинцы, белорусы и казахи. Дипломат подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», - рассказал Антонов.