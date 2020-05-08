Антонов потребовал освободить россиян из тюрем в США в связи с угрозой коронавируса

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8 мая 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/RusEmbUSA

Анатолий Антонов, фото из открытых источников

Российский дипломат, посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к Госдепу, Минюсту и Федеральному бюро тюрем США с требованием освободить из заключений россиян в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в американских местах лишениях свободы.

Антонов написал открытое письмо, в котором напомнил, что Штаты сами требуют освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом и грозят санкциями в случае гибели сограждан от коронавируса в тюрьмах.

Учитывая открытые данные Федерального бюро тюрем и правозащитных организаций, Антонов написал: «Между тем, ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает».

По словам Анатолия Антонова, ранее он уже обращался с просьбами об освобождении из тюрем российских граждан к генпрокурору Уильяму Барру и руководителем Федерального бюро тюрем Майклу Карвахалю.

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