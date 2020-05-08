Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США

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8 мая 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Павел Дуров

Павел Дуров, фото: vk.com/durov

Павел Дуров, онователь социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, резко раскритиковал жизнь в США и четко перечислил семь причин, почему не стоит переезжать в Америку.

На такой пост Дурова вдохновил просмотр фильма блогера Юрия Дудя о Кремниевой долине, который показал эмигрантов, и они рассказывают о преимуществах переезда в США. Дуров отметил, что он лично знаком с некоторыми участниками фильма и знает, о чем они говорят в личных беседах.

По оценке Дурова, США - полицейское жесткое государство. Несмотря на имидж страны свободы, США являются лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии.

Второе, что раскритиковал Дуров в США - здравоохранение. Оно, по его словам, недоступно.

"Система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле", - констатирует он.

3. Ограниченность культурной жизни. Многие уехавшие из России в Израиль, в Австралию, говорят, что им не хватает театров, выставок, музеев. "Кремниевая долина – это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных", - рассказал Дуров и признался, что в Сан-Франциско не него было совершено нападение днем в центре города.

Дуров раскритиковал качество среднего образования в США. По его словам, оно ниже, чем в остальных развитых странах. США занимают лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, – этнические китайцы, получившие образование в школах КНР и переехавшие в США.

"США – страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству", - пишет Дуров и отмечает, что Штаты – "единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну". Он отметил, что "в Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США".

По поводу Кремниевой долины Дуров сказал, что это"место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса". "Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей", - поделился он.

По мнению Павла Дурова, в США слабые перспективы, поскольку американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.

"США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса", - заключил он.