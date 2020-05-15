Власти Узбекистана решили продлить карантин до 1 июня

В Узбекистане карантин продлен до 1 июня, однако власти работать разрешили многим сферам.
Соответствующее решение было принято специальной республиканской комиссией. В частности, в регионах страны с «красной зоной» пандемии разрешили ремесленничество в индивидуальном порядке, техобслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники, аренду и лизинг, а также работу бухгалтерских контор.
В «желтой зоне» разрешена рекламная и маркетинговая деятельность, деятельность частных агентств занятости, приготовление еды на собственных кухнях в отелях и доставка в номера, а также деятельность парков с 9 до 20 часов, причем, посещать их можно не более, чем по два человека.
Для «зеленой зоны» риска заражения ко всему вышеперечисленному добавились работа спортивных стадионов с искусственным покрытием на открытом воздухе, компьютерные и полиграфические услуги, разрешена работа музеев с ограниченным количеством посетителей, а также ветеринарные услуги и ландшафтные работы.
Сообщается, что в Узбекистане за ночь выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2652 человек.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане автомобилистам разрешат ездить в любое время суток.