В Узбекистане автомобилистам разрешат ездить в любое время суток

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5 мая 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: podrobno.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото: официальный сайт президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил отменить стикеры (аналоги российских пропусков) для автомобилей.

Об этом сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бобур Бекмуродов, добавивший, что «теперь остается ждать решения республиканской комиссии».

Эту информацию также подтвердили в Общенациональном движении «Юксалиш», отметив, что такое поручение президент Узбекистана дал в ходе видеоселекторного совещания.

Сообщается, что после отмены стикеров узбекистанцам будет разрешено передвигаться на личных авто в любое время суток.

Ранее сообщалось, что из Узбекистана в Россию прислали медицинские маски.