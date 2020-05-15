Захарова отреагировала на заявления американцев о коронавирусе в России

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15 мая 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала американские статьи о заболеваемости коронавирусом в РФ. Зарубежные СМИ обвинили Россию в неправильном подсчете количества погибших от COVID-19.

Захарова считает, что подобные публикации являются средствами по дезинформации. «И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок"», - заявила дипломат. Она добавила, то подобные статьи говорят о том, что с существующим миропорядком «не все в порядке».