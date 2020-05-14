Политолог объяснил нашумевшую публикацию NYT о коронавирусе в России

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14 мая 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США. Фото: pixabay.com

В New York Times заявили о сокрытии в Москве части информации о смертности от коронавируса и отказались опровергать написанное. Политолог Юрий Светов объяснил подобное поведение медиакорпорации.

Политолог считает происходящее «залпами информационной войны», передаёт Радио Sputnik. Он напомнил, как изначально США обвинили Россию в неправильном освещении процесса борьбы с коронавирусом в Америке, теперь появились подобные публикации.

«Конечно, на фоне огромного количества заболевших в США, на фоне того, сколько людей там умирает, для тех, кто убежден в "преимуществе Америки всегда и во всем", просто оскорбительно, что в других странах и заболеваемость меньше, и процесс борьбы с пандемией организован лучше… Это уязвленное самолюбие», - высказался Светов.