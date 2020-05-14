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Пушков предположил, почему в NYT не стали писать опровержение к статье о коронавирусе в России

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков предположил, почему в NYT не стали писать опровержение к статье о коронавирусе в России
Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на публикацию New York Times о том, что в Москве якобы погибших от коронавируса на 1700 человек больше, чем указано в официальной статистике.

Пушков предположил, что зарубежное издание не собирается опровергать ранее опубликованную информацию. Он выразил мнение, что это является лишним напоминанием о том, что любые просьбы и требования, не подкрепленные санкциями, являются «не более, чем упражнениями в риторике».

«Эта ситуация напоминает о том, что любое требование имеет силу лишь тогда, когда за его невыполнение следуют гарантированные или хотя бы вероятные ответные меры», - считает Пушков.

АБ

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