СБУ призналась в полутора тысячах предателей

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14 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia

Более полутора тысяч сотрудников украинских спецслужб были обвинены в измене. До суда дошли только трое. Такую информацию СБУ предоставила украинским СМИ.

Изменивших присяге в СБУ насчитали 1639 человек. Это данные за период с 2014 по 2020 год.

«В течение последних шести лет быливыявлены 1639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности», — сообщили украинские СМИ со ссылкой на официальный ответ СБУ.

Как уточняют украинские масс-медиа, большая часть перебежчиков перешла на сторону России. Это было во времена Крымской весны, а также событий на Донбассе.