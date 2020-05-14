СБУ призналась в полутора тысячах предателей

Более полутора тысяч сотрудников украинских спецслужб были обвинены в измене. До суда дошли только трое. Такую информацию СБУ предоставила украинским СМИ.
Изменивших присяге в СБУ насчитали 1639 человек. Это данные за период с 2014 по 2020 год.
«В течение последних шести лет быливыявлены 1639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности», — сообщили украинские СМИ со ссылкой на официальный ответ СБУ.
Как уточняют украинские масс-медиа, большая часть перебежчиков перешла на сторону России. Это было во времена Крымской весны, а также событий на Донбассе.