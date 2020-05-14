Президент Латвии заявил, что патриоты страны не должны отмечать 9 Мая

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14 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

twitter.com, Эгил Левитс

Для Латвии 9 Мая не является праздником и человек, считающий себя патриотом, не может отмечать его. Об этом сообщил президент страны Эгил Левитс на брифинге для журналистов.

Латвийский лидер подчеркнул, что в Латвии отмечается 8 мая - день окончания Второй мировой войны в Европе, когда люди чтут память всех, кто сражался и погиб в этой войне. Левитс выступил с призывом для тех, кто желает почтить память погибших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

"В Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменила другую", — считает Эгил Левитс.

День Победы: 9 мая в Риге