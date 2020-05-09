День Победы: 9 мая в Риге

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9 мая 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

День Победы в Риге, фото автора

Нет, не смог коронавирус испортить праздничного настроения тем латвийцам, для которых День Победы – Праздник!

С самого утра у Памятника Освободителям собрались люди, чтобы возложить к подножью цветы и почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил нам Победу. Люди улыбались, поздравляли друг друга.

По сложившейся традиции венки Победителям возложили дипломаты из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. Уложены цветы и венки от Латвийского антинацистского комитета, от Русского Союза Латвии.

Ветеранов в этом году было не так много. Возраст. И ЧС в Риге. Людей собралось много, но они старались держать дистанцию два метра друг от друга.

Небольшая группа людей пришла с фотографиями своих воевавших родственников, создав таким образом версию «Бессмертного полка».

Да и праздничные мероприятия проводятся, но в онлайн-режиме.

А вечером в 22:00 стартует акция в честь всех ветеранов ныне живущих и тех, кто отдал жизнь за Победу: люди зажгут свечи в окнах и станет тихо… Минута молчания.

С Днем Победы! Мы помним! Мы не забыли!