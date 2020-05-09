День Победы: 9 мая в Риге

Нет, не смог коронавирус испортить праздничного настроения тем латвийцам, для которых День Победы – Праздник!
С самого утра у Памятника Освободителям собрались люди, чтобы возложить к подножью цветы и почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил нам Победу. Люди улыбались, поздравляли друг друга.
По сложившейся традиции венки Победителям возложили дипломаты из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. Уложены цветы и венки от Латвийского антинацистского комитета, от Русского Союза Латвии.
Ветеранов в этом году было не так много. Возраст. И ЧС в Риге. Людей собралось много, но они старались держать дистанцию два метра друг от друга.
Небольшая группа людей пришла с фотографиями своих воевавших родственников, создав таким образом версию «Бессмертного полка».
Да и праздничные мероприятия проводятся, но в онлайн-режиме.
А вечером в 22:00 стартует акция в честь всех ветеранов ныне живущих и тех, кто отдал жизнь за Победу: люди зажгут свечи в окнах и станет тихо… Минута молчания.
С Днем Победы! Мы помним! Мы не забыли!