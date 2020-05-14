Исландия готова открыть границы для туристов к 15 июня

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14 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Исландия. Рейкьявик. Фото: Pixabay

Исландия планирует не позднее 15 июня открыть границы для иностранных туристов, в том числе из стран, не входящих в Шенгенское соглашение.

Сообщается, что для въезда в страну им надо будет либо пройти карантин, либо сделать тест на вирус, либо предъявить справку о его отсутствии.

Сейчас в Исландию могут въезжать граждане стран Шенгенской зоны, но они в обязательном порядке должны сразу по прилете проходить двухнедельный карантин. С 15 мая въезд без карантина станет возможен для жителей Фарерских островов и Гренландии.

В Исландии подтверждено 1802 случая заражения коронавирусом, скончались 10 человек.

Ранее туристов, собирающихся побывать в Европе, предупредили о «сопутствующих рисках».