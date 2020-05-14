Экс-депутат из Одессы озвучил выгоду России в случае присоединения ДНР и ЛНР

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14 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Включение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации было бы выгодно стране с экономической точки зрения. Об этом заявил Александр Васильев, бывший депутат горсовета Одессы.

Васильев напомнил, что Донбасс является мощнейшим промышленным узлом. В случае урегулирования военного конфликта на данной территории и реанимации местной экономики он мог бы прокормить несколько соседних регионов, отметил экс-парламентарий.

Ранее в четверг сообщалось, что Александр Васильев рассказал, при каком условии Одесса, Харьков, Днепр и другие регионы юго-востока Украины поднимут восстание против Киева.