В небе над Флоридой пилот оставил запись из двух русских слов

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14 мая 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Маршрут самолета. Фото: соцсети

В Соединенных Штатах неизвестный пилот в небе оставил запись из двух русских слов. В Интернете появилась карта, на которой продемонстрирован необычный маршрут самолета.

Летчик оставил послание, гласящее «Мой руки». Чтобы создать такую запись, пилоту пришлось пробыть в небе порядка часа. Отмечается, что надпись была сделана в небе над Флоридой в районе природного заказника Браунс Фарм. Пилот управлял легким самолетом Cessna 172N Skyhawk, полет начался в городе Форт-Додердейл.

Ранее врач-терапевт прокомментировала требования Роспотребнадзора, согласно которому все пассажиры на борту самолетов во время полета должны находиться в защитных масках и перчатках.