Дерматологи соотнесли виды сыпи при коронавирусе с тяжестью болезни

Ученые-дерматологи из Мадрида и Барселоны рассказали, как кожа человека может реагировать на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что вирус на теле может проявляться по-разному.
Врачи сообщили, что у 19% обследованных кожа принимала вид как после обморожения. 9% пациентов заметили сыпь, которая внешне оказалась похожа на высыпания при ветрянке. Этот симптом чаще всего проявлялся у людей с умеренным течением COVID-19. Еще у 19% сыпь напомнила крапивницу и сопровождалась шелушениями и зудом, передаёт ФБА "Экономика сегодня". Такие высыпания свойственны «тяжелым» больным, отметили ученые.
Ранее врач объяснил, как не повредить кожу под перчатками и масками в жару.