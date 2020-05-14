Дерматологи соотнесли виды сыпи при коронавирусе с тяжестью болезни

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Врач. Фото: pixabay.com

Ученые-дерматологи из Мадрида и Барселоны рассказали, как кожа человека может реагировать на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что вирус на теле может проявляться по-разному.

Врачи сообщили, что у 19% обследованных кожа принимала вид как после обморожения. 9% пациентов заметили сыпь, которая внешне оказалась похожа на высыпания при ветрянке. Этот симптом чаще всего проявлялся у людей с умеренным течением COVID-19. Еще у 19% сыпь напомнила крапивницу и сопровождалась шелушениями и зудом, передаёт ФБА "Экономика сегодня". Такие высыпания свойственны «тяжелым» больным, отметили ученые.

Ранее врач объяснил, как не повредить кожу под перчатками и масками в жару.