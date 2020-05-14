Почему Польша приписывает СССР вину за начало Второй мировой

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Вечный огонь. Фото: pixabay.com

В МИД Польши раскритиковали ФРГ за то, что страна взяла на себя всю вину за начало Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что отсутствие упоминаний о «вине» СССР не позволяет «раскрыть все исторические и политические детали».

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько объяснил, почему в Польше так стремятся обвинить Советский Союз в развязывании войны. По его словам, такая позиция прочно связана с нынешней геополитикой. В Варшаве не рады, что Россия и Германия сотрудничают между собой, передаёт Радио Sputnik.

«Кстати, не исключено, что подобного рода польские демарши, вызваны, в том числе, и тем, что сейчас Россия и Германия намерены достроить "Северный поток-2". А США и Польша как их союзник, стремятся максимально ослабить позиции России в Европе», - считает Безпалько.