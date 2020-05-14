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Обнародован прогноз о возможном исчезновении украинцев из-за климата к 2050 году

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародован прогноз о возможном исчезновении украинцев из-за климата к 2050 году
Жители Киева, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Население Украины может исчезнуть к 2050 году из-за изменений, происходящих с климатом Земли. Соответствующий прогноз содержится в размещенном в зарубежном интернет-сегменте материале, который процитировали российские СМИ.

Как пишет РИА Новости, в публикации констатируется, что последние значительные осадки выпали на Украине около года назад. В 2019-м на территории бывшей советской республики зафиксировали все возможные виды засух.

Отмечается, что в настоящий момент стране угрожает геологическая засуха. Если не принять существенных мер, украинцы могут не пережить 2050 года, полагает автор материала.

Ранее в четверг сообщалось, что Украине предсказали «сумасшедший» экономический кризис, который должен разразиться будущей осенью.

ДЦ

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