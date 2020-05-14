Киевский политолог предсказал «сумасшедший» кризис на Украине осенью 2020-го

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14 мая 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украину осенью 2020 года ждет «сумасшедший» финансово-экономический кризис. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Михаил Чаплыга, киевский политический эксперт.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» аналитик, у украинского государства заканчиваются деньги, «недоборы местных бюджетов» в среднем составляют 25%.

Чаплыга ожидает, что экономические проблемы приведут к кризису государственности в ноябре. «Экономически уничтоженная страна с социальной деградацией будет неподъемна в целом виде», - отметил эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине допустили «возвращение» в состав страны российского Крыма через два-три года.