На Украине заговорили о возможном дефиците воды

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14 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Река. Фото: pixabay.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что украинцы должны быть готовы к дефициту воды и последующим мерам по оптимизации ее использования.

Данилов отметил, что последнее пятилетие стало для страны маловодным, из-за чего возникла вероятность появления водного дефицита. «маловодие потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления», - заявили в Государственном агентстве водных ресурсов.

В свете этого Данилов подчеркнул, что сейчас особенно важно провести инвентаризацию артезианских скважин и источников питьевой воды, а также их привлечение к системам водоснабжения.