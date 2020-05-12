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Украина пригрозила Анкаре оставить Турцию без украинцев из-за «Катюши»

, 22:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: twitter

Украина пригрозила Анкаре оставить Турцию без украинцев из-за «Катюши»
сирийский магазин "Катюша" на фото из архива автора

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха попытался напугать турок. Он намекнул на то, что украинцы могут отказаться от поездок на турецкие курорты из-за песни «Катюша», которая прозвучала на улицах Аланьи.

Песня «Катюша» звучала на улицах города Аланья в день Победы. Музыкальный коллектив погрузился на небольшой фургончик. Он разъезжал по улицам курортного турецкого города, разливая из динамиков звуки легендарной песни.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение», — написал в своем Twitter украинский дипломат: «Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?»

Эти угрозы выглядят достаточно нелепыми. Украинцы плевать хотели не только на самого господина Сибиху, но и на Киев. Когда-то украинские власти пытались запретить поездки своих граждан в Крым. Но украинцы, как ездили отдыхать на полуостров, так и продолжают ездить.

В титульном фото к этой публикации один из магазинов в Сирии. Он работает уже давно и называется "Катюша". Наверное, это повод для главы украинского МИД упасть в обморок.

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