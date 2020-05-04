Чтобы избежать попадания в обсерваторы, украинцы въезжают в Крым по ночам

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4 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: скриншот YouTube

Так они надеются избежать попадания в обсерваторы, предполагая, что в ночной период контроль за соблюдением правил не ведется.

Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму рассказала глава местного Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ.

Она отметила, что количество въехавших не изменилось – это в среднем 10 человек в сутки. «Причем шесть въехали в ночное время», - сказал она и предположила, что таким образом граждане намеревались избежать помещения в обсерватор.

«Все помещены в обсерватор», - доложила она главе Крыма. АКСЕНОВ предупредил, что соблюдать правила обязаны все.