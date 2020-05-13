Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

Во Франции количество жертв коронавируса нового типа превысило 27 тысяч человек. Соответствующую информацию вечером в среду, 13 мая, предоставила Генеральная дирекция здравоохранения страны.
Уточняется, что в общей сложности жертвами коронавирусной инфекции на территории Франции стали 27 071 человек. Накануне сообщалось о 26 991 умерших. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 83 пациентов.
Известно, что 17 101 человек скончались в больницах, а еще 9 973 – в социальных и медико-социальных учреждениях страны.
За прошедшие 24 часа в клиники поступили 543 новых пациента. В отделениях реанимации сейчас находятся в общей сложности 2 428 человек.