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Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
пробирки, pixabay.com

Во Франции количество жертв коронавируса нового типа превысило 27 тысяч человек. Соответствующую информацию вечером в среду, 13 мая, предоставила Генеральная дирекция здравоохранения страны.

Уточняется, что в общей сложности жертвами коронавирусной инфекции на территории Франции стали 27 071 человек. Накануне сообщалось о 26 991 умерших. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 83 пациентов.

Известно, что 17 101 человек скончались в больницах, а еще 9 973 – в социальных и медико-социальных учреждениях страны.

За прошедшие 24 часа в клиники поступили 543 новых пациента. В отделениях реанимации сейчас находятся в общей сложности 2 428 человек.

ЕТ

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