23-летний пациент с коронавирусом скончался в Марий Эл

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

В Марий Эл скончался 23-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию вечером в среду, 13 мая, предоставили сотрудники оперативного штаба региона.

Подчеркивается, что скончался гражданин 1996 года рождения, у которого был метаболический синдром. Известно, что у пациента выявили ожирение второй степени, нарушение обмена веществ, а также COVID-19 в тяжелой форме. Уточняется, что интенсивная терапия молодому мужчине не помогла.

В общей сложности в инфекционных стационарах Республики Марий Эл сейчас лечатся 287 человек, коронавирус нового типа подтвержден у 82 пациентов.