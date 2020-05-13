Детские сады и школы откроют в Пекине

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13 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

школьный класс, pixabay.com

Официальный представитель комитета образования Пекина Ли И заявил, что в скором времени начнут работать детские сады и школы, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ли И уточнил, что с 1 июня при условии соблюдения эпидемиологических требований будут возобновлены занятия для некоторых учащихся начальных и средних классов, остальные дети начнут ходить в школу с 8 июня.

С этого же числа постепенно начнут открываться и детские сады, однако родители сами смогут решать, водить ли туда своих сыновей и дочерей, уточнил чиновник.